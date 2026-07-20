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В Красноярском крае площадь лесных пожаров за сутки выросла до 77,4 тыс. га

В их тушении принимают участие 1 480 человек.

КРАСНОЯРСК, 20 июля. /ТАСС/. Площадь пожаров в лесах Красноярского края, где введен режим ЧС, за сутки выросла с 71,8 тыс. га до 77,4 тыс. га. Об этом сообщает лесопожарный центр региона.

19 июляе в регионе, по оперативным данным, действовало 78 лесных пожаров с общей площадью 71,8 тыс. га.

«На территории края действует лесных пожаров — 89, на общей площади — 77,4 тыс. га», — говорится в сводке центра. Очаги пожаров действуют в северных территориях каря — Туруханского, Енисейского, Богучанского округов и Эвенкии. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 1 480 человек. Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем.

По информации Среднесибирского УГМС, в северных территориях края сохраняется пожарная опасность.