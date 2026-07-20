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Полицейские собаки сорвали поставки около 550 кг наркотиков

С начала июня 2026 года полицейские собаки помогли пресечь 90 наркопреступлений в ходе операции «Карасора-2026», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Кинологи со служебно-розыскными собаками активно задействуются наряду с силами оперативных подразделений, передает пресс-служба МВД Казахстана. Собаки несут круглосуточную службу на автомобильных дорогах, железнодорожных объектах и иных маршрутах возможной транспортировки наркотиков, выявляя и пресекая каналы их поставки.

«За период проведения операции с применением служебно-розыскных собак пресечено 90 наркопреступлений, в незаконный оборот не допущено около 550 килограммов различных наркотических средств», — рассказал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов.