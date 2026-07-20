Полицейские собаки сорвали поставки около 550 кг наркотиков

Кинологи со служебно-розыскными собаками активно задействуются наряду с силами оперативных подразделений, передает пресс-служба МВД Казахстана. Собаки несут круглосуточную службу на автомобильных дорогах, железнодорожных объектах и иных маршрутах возможной транспортировки наркотиков, выявляя и пресекая каналы их поставки.
«За период проведения операции с применением служебно-розыскных собак пресечено 90 наркопреступлений, в незаконный оборот не допущено около 550 килограммов различных наркотических средств», — рассказал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов.