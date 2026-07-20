Полицейские собаки сорвали поставки около 550 кг наркотиков

Кинологи со служебно-розыскными собаками активно задействуются наряду с силами оперативных подразделений, передает пресс-служба МВД Казахстана. Собаки несут круглосуточную службу на автомобильных дорогах, железнодорожных объектах и иных маршрутах возможной транспортировки наркотиков, выявляя и пресекая каналы их поставки.