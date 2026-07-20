В Домодедовскую больницу поступили шесть человек после атаки БПЛА

Московская область подверглась атаке БПЛА ночью 20 июля. Шесть человек поступили в Домодедовскую больницу с минно-взрывными травмами. Так говорится в сообщении медучреждения в Telegram-канале.
Получившим ранения жителям окажут необходимую помощь. Они поступили в медицинское учреждение около 5 утра.
«Шесть пострадавших с минно-взрывной травмой различной степени тяжести доставлены в Домодедовскую больницу, из них трое иностранных граждан», — оповестили в пресс-службе больницы.
Украинские боевики устроили массированную атаку на Московский регион. В направлении области запустили свыше 400 БПЛА. Большая часть дронов ВСУ перехвачена на дальних подступах. Свыше 80 беспилотников ликвидировали на подлете к Москве.