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В Домодедовскую больницу поступили шесть человек после атаки БПЛА

Пострадавшие с минно-взрывными травмами доставлены в Домодедовскую больницу.

Источник: Комсомольская правда

Московская область подверглась атаке БПЛА ночью 20 июля. Шесть человек поступили в Домодедовскую больницу с минно-взрывными травмами. Так говорится в сообщении медучреждения в Telegram-канале.

Получившим ранения жителям окажут необходимую помощь. Они поступили в медицинское учреждение около 5 утра.

«Шесть пострадавших с минно-взрывной травмой различной степени тяжести доставлены в Домодедовскую больницу, из них трое иностранных граждан», — оповестили в пресс-службе больницы.

Украинские боевики устроили массированную атаку на Московский регион. В направлении области запустили свыше 400 БПЛА. Большая часть дронов ВСУ перехвачена на дальних подступах. Свыше 80 беспилотников ликвидировали на подлете к Москве.

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