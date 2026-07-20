В Домодедовскую больницу привезли 6 пострадавших с минно-взрывными ранениями

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о масштабной атаке беспилотников ВСУ на Московский регион. За 8,5 часов ПВО Москвы нейтрализовали более 400 БПЛА, большая часть из которых была сбита на дальних подступах. При этом 85 дронов уничтожили уже на подлёте к столице, предотвращая возможные разрушения и жертвы среди мирного населения.