Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью над Тульской областью сбили 13 дронов

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны России сбили 13 украинских беспилотников над Тульской областью. Это произошло в ночное время. Губернатор региона Дмитрий Миляев уточнил детали.

Источник: Life.ru

Пострадавших людей нет. Предварительные данные также говорят об отсутствии разрушений зданий и объектов инфраструктуры. Угроза атак дронов в регионе по-прежнему сохраняется.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабной атаке на столицу. Более 400 украинских беспилотников летели в направлении города с 20:30 воскресенья 19 июля до 5 часов утра понедельника. Силы ПВО нейтрализовали большую часть дронов на дальних подступах. Ещё 85 аппаратов военные ликвидировали непосредственно на подлёте к столице.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше