Ночью над Тульской областью сбили 13 дронов

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабной атаке на столицу. Более 400 украинских беспилотников летели в направлении города с 20:30 воскресенья 19 июля до 5 часов утра понедельника. Силы ПВО нейтрализовали большую часть дронов на дальних подступах. Ещё 85 аппаратов военные ликвидировали непосредственно на подлёте к столице.