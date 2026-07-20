Шесть человек с минно-взрывными травмами доставили в больницу Домодедово

В больницу подмосковного города Домодедово доставили пострадавших с минно-взрывными травмами. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
— Шесть пострадавших с минно-взрывными травмами различной степени тяжести доставлены в Домодедовскую больницу, из них трое иностранных граждан, — сказано в Telegram-канале больницы.
Уточняется, что всем пострадавшим оказывается необходимая лечебно-диагностическая помощь.
Ночью 18 июля БПЛА атаковали два логистических центра Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На складе в Котовске погибли семь человек, которые работали в ночную смену, еще 25 пострадали. В Электростали же на складе площадью больше 360 тысяч квадратных метров ранения получил 61 человек, один погиб.
Всего за нoчь средства прoтивовoздушной обороны уничтoжили и перехватили 379 украинских дронов над рoссийскими регионами, а также над акваториями Азoвскoгo и Чернoгo морей.