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Миляев: в Тульской области ликвидировали 13 беспилотников ВСУ

Российские военные ликвидировали 13 беспилотных летательных аппаратов украинских войск в Тульской области, проинформировал Дмитрий Миляев.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали 13 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Тульской области, проинформировал Дмитрий Миляев.

Губернатор уточнил, что в результате атаки беспилотников украинских войск никто не пострадал. По предварительным данным, разрушения отсутствуют.

«В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России ликвидировано 13 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он в своём канале в мессенджере «Макс».

Напомним, по словам губернатора Владимирской области Александра Авдеева, беспилотник украинских войск попал в многоквартирный дом во Владимире. Было зафиксировано возгорание. Губернатор отметил, что в результате случившегося никто не пострадал.

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