Миляев: в Тульской области ликвидировали 13 беспилотников ВСУ

«В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России ликвидировано 13 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он в своём канале в мессенджере «Макс».