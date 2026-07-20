В Новосибирске пожарные ночью спасли трех человек на стадионе «Спартак»

Ночью в Новосибирске произошел пожар в административном здании на территории стадиона «Спартак». Около полуночи в помещении сработала пожарная сигнализация. Три человека смогли самостоятельно выйти из задымленных комнат. Еще троих людей спасли пожарные МЧС России — они вывели их с первого и пятого этажей здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.