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Пьяного водителя преследовали сотрудники ДПС в Хабаровском крае

Как выяснилось, у нарушителя нет водительских прав и ОСАГО.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Амурске сотрудники ДПС после преследования задержали пьяного водителя, не имеющего водительских прав, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Полицейские увидели на дороге автомобиль с разбитой передней частью и без номеров, нарушавший правила и создававший угрозу для других участников движения. Он не остановился, поэтому экипаж ДПС стал его преследовать. Но водитель пытался скрыться — проехал задним ходом и выехал на встречную полосу.

Когда нарушителя остановили, выяснилось, что 37-летний водитель, житель поселка Известковый, не только пьян, но и не имеет водительских прав, документов на автомобиль и ОСАГО.

— Водитель понесет наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее пьяный водитель без прав сбил 16-летнюю комсомольчанку на тротуаре.