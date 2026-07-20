Пьяного водителя преследовали сотрудники ДПС в Хабаровском крае

В Амурске сотрудники ДПС после преследования задержали пьяного водителя, не имеющего водительских прав, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Полицейские увидели на дороге автомобиль с разбитой передней частью и без номеров, нарушавший правила и создававший угрозу для других участников движения. Он не остановился, поэтому экипаж ДПС стал его преследовать. Но водитель пытался скрыться — проехал задним ходом и выехал на встречную полосу.
Когда нарушителя остановили, выяснилось, что 37-летний водитель, житель поселка Известковый, не только пьян, но и не имеет водительских прав, документов на автомобиль и ОСАГО.
— Водитель понесет наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, ранее пьяный водитель без прав сбил 16-летнюю комсомольчанку на тротуаре.