Пьяного водителя преследовали сотрудники ДПС в Хабаровском крае

Полицейские увидели на дороге автомобиль с разбитой передней частью и без номеров, нарушавший правила и создававший угрозу для других участников движения. Он не остановился, поэтому экипаж ДПС стал его преследовать. Но водитель пытался скрыться — проехал задним ходом и выехал на встречную полосу.