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На Среднем Урале паводок отрезал от большой земли 31 населенный пункт

В Свердловской области затопленными остаются 11 низководных мостов.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области, по данным на 19 июля, из-за паводка от большой земли отрезан 31 населенный пункт. Здесь временно нарушено автотранспортное сообщение. Еще с одной территорией ограничено пешеходное сообщение.

— На участках, где введены ограничения, установлены временные дорожные знаки, организовано патрулирование экипажами ДПС, — рассказали в региональном департаменте информационной политики.

Затопленными остаются 11 низководных мостов, а также два участка на автодорогах Синячка — Махнево — Болотовское и Серов — Денежкино. Кроме того, паводок уничтожил подвесной пешеходный мост у деревни Мартьяново.

Отмечается, что для всех жителей, оказавшихся в зоне подтопления, созданы запасы продуктов и лекарств. Также осуществляется подвоз воды, работают лодочные и паромные переправы. Все службы продолжают заниматься ликвидацией последствий паводка.