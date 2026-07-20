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Шесть человек с минно-взрывными травмами госпитализировали в Домодедово

В Домодедовскую больницу доставлены шесть пострадавших с минно-взрывными травмами.

Источник: Аргументы и факты

В Домодедовскую больницу доставлены шесть пострадавших с минно-взрывными травмами. В их числе трое граждан иностранных государств, сообщает пресс-служба медучреждения.

«Шесть пострадавших с минно-взрывной травмой различной степени тяжести доставлены в Домодедовскую больницу, из них трое иностранных граждан», — отмечается в публикации.

На текущий момент врачи выполняют комплекс необходимых диагностических и лечебных процедур. Информация о том, что стало причиной ранений, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Льговском районе Курской области 77-летняя женщина получила ранения после взрыва снаряда.

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