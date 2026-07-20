Шесть человек с минно-взрывными травмами госпитализировали в Домодедово

В Домодедовскую больницу доставлены шесть пострадавших с минно-взрывными травмами. В их числе трое граждан иностранных государств, сообщает пресс-служба медучреждения.
«Шесть пострадавших с минно-взрывной травмой различной степени тяжести доставлены в Домодедовскую больницу, из них трое иностранных граждан», — отмечается в публикации.
На текущий момент врачи выполняют комплекс необходимых диагностических и лечебных процедур. Информация о том, что стало причиной ранений, не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Льговском районе Курской области 77-летняя женщина получила ранения после взрыва снаряда.
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