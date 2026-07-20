Мужчины, избившие омскую зоозащитницу Валерию Зиму, остаются под стражей

По данным следствия, 25 марта на детской площадке у дома на улице 21‑я Амурская, 24Б, двое пьяных мужчин — 23 и 36 лет — нанесли женщине множественные удары руками и ногами. Один из них вёл себя особенно агрессивно: демонстрировал потерпевшей обнажённый половой орган, хватал за волосы, волочил по земле и применял приёмы борьбы.