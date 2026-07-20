Мужчины, избившие омскую зоозащитницу Валерию Зиму, остаются под стражей

Мужчины, которых обвиняют в жестоком избиении 35‑летней Валерии Беловой, по‑прежнему находятся под стражей. Об этом сообщили omsk.aif.ru в СУ СК России по Омской области.
По данным следствия, 25 марта на детской площадке у дома на улице 21‑я Амурская, 24Б, двое пьяных мужчин — 23 и 36 лет — нанесли женщине множественные удары руками и ногами. Один из них вёл себя особенно агрессивно: демонстрировал потерпевшей обнажённый половой орган, хватал за волосы, волочил по земле и применял приёмы борьбы.
Куйбышевский районный суд Омска 4 мая по ходатайству следователей отправил обоих фигурантов под стражу на время расследования. В пресс‑службе судов Омской области пояснили, что такое решение приняли из‑за тяжести преступления, способа его совершения, а также из‑за риска того, что подозреваемые могут скрыться или помешать следствию.
Один из мужчин на видео, опубликованном следственным комитетом, назвал свой арест «наказанием за пьяные выходки» и сообщил, что его заключили под стражу на два месяца. Фигурантам вменяют хулиганство, совершённое группой лиц с применением насилия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Напомним, Валерия Белова скончалась 23 апреля у себя дома. Следователи не выявили криминальных обстоятельств её смерти.