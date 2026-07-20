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На Дону ликвидировали два ландшафтных пожара

Об этом сообщает МБУ АР «УПЧС».

На Дону в Аксайском районе ликвидировали два ландшафтных пожара Об этом сообщает МБУ АР «УПЧС».12 июля в Аксайском районе Ростовской области произошли два природных возгорания. Около 8:00 огонь вспыхнул на южной окраине станицы Мишкинской. Пожарные оперативно остановили распространение пламени на площади 600 квадратных метров. Еще одно возгорание зафиксировали примерно в 10:30 на северной окраине той же станицы. Там спасателям удалось локализовать огонь на площади 700 квадратных метров. До конца суток 20 июля в регионе сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности. Специалисты предупреждают о высоком риске возникновения новых возгораний и настоятельно рекомендуют жителям быть предельно осторожными при обращении с огнем.