В Иркутской области за полгода в ДТП пострадали 225 детей, 7 погибли

— В Иркутской области подвели промежуточные итоги детского дорожного травматизма за первое полугодие 2026 года. С января по июль в ДТП пострадали 193 ребёнка, из них 7 погибли, — сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.
В Ивано-Матренинской детской клинической больнице за этот же период помощь получили 225 детей — сюда поступают пациенты с наиболее тяжёлыми травмами, от множественных переломов до разрывов внутренних органов.
73 пострадавших и 5 погибших — это дети-пассажиры. В основном они страдают из-за халатности водителей, которые превышают скорость, отвлекаются на телефон или пренебрегают правилами.
53 ребёнка пострадали как пешеходы — их сбили на переходах, светофорах и во дворах.
Ещё 83 пострадавших и 2 погибших — дети, которые управляли мототехникой, самокатами или велосипедами, часто купленными родителями без учёта возраста и навыков.
Врачи и полицейские напоминают: за каждой цифрой статистики стоит ребёнок. Водители несут ответственность не только за себя, но и за жизни чужих детей. Одна ошибка на дороге может стать последней.