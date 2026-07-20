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Припаркованный Mitsubishi без водителя сбил женщину в Нижнем Новгороде

Оставленная на Ошарской улице иномарка самопроизвольно покатилась, протаранила другую машину и травмировала пешехода.

В Нижнем Новгороде припаркованный автомобиль Mitsubishi самопроизвольно покатился и стал участником дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 18 июля примерно в 11:55 у дома № 88 по улице Ошарской. Водитель оставил транспортное средство на стояночном тормозе, однако не убедился в полной безопасности своего маневра. В результате иномарка начала движение без человека в салоне.

В ходе неконтролируемого движения автомобиль врезался в другую припаркованную машину марки Skoda, а также совершил наезд на 33-летнюю женщину. Пешеход получила травмы. Сейчас все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются сотрудниками ведомства.

Ранее сообщалось, что водитель BMW снес столб и сбил пешехода на Стрелке в Нижнем Новгороде.