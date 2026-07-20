В нацпарке «Красноярские Столбы» туриста укусила змея

Спасатели напомнили посетителям нацпарка: для того, чтобы минимизировать вероятность встреч с пресмыкающимися, лучше не сворачивать с оборудованных троп и дорожек. Также не стоит подходить к каменным россыпям и забираться на них. Именно такие места змеи чаще всего выбирают для укрытия. Экипировка для похода по «змеиной» территории должна быть соответствующей: в нее входят плотные брюки и закрытая обувь, даже в жаркую погоду.