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МЧС: 11-летнего мальчика унесло течением во время купания в Приморье

Спасатели ищут 11-летнего мальчика, которого унесло течением в Кировском округе Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

Спасатели ищут 11-летнего мальчика, которого унесло течением в Кировском округе Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

Уточняется, что ребенок находился вместе с дедушкой в протоке Драгучина возле поселка Горные Ключи. Поиски, проведенные вечером 19 июля, результатов не принесли. Спасатели продолжают обследовать акваторию и береговую линию, говорится в заявлении ведомства в МАКС.

Тем временем в Ленинградской области эвакуируют 12 человек, включая пятерых детей, после того как группу, которая вышла на лодках из Приозерска, унесло ветром в акваторию Ладожского озера. Двое взрослых числятся пропавшими, их поиски продолжаются.

В начале июля в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии сообщили, что местные жители извлекли тело 72-летнего мужчины из реки Уршак в деревне Королево в Уфе: он утонул, пытаясь спасти своего внука.

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