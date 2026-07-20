За спонсирование терроризма в Хабаровске осуждены два иностранца

— Уголовное дело о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205. 1) и публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) возбуждено и расследовалось следователями УФСБ России по Хабаровскому краю. Приговором 1-го Восточного окружного военного суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде 12 и 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.