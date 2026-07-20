За спонсирование терроризма в Хабаровске осуждены два иностранца

В Хабаровске за спонсирование и публичное оправдание терроризма осуждены два иностранца, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Проживая в Хабаровском крае, они переводили деньги международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», запрещенной на территории Российской Федерации, для террористической деятельности. Один из осужденных, помимо этого, разместил в публичном доступе высказывания, оправдывающие деятельность этой террористической организации при проведении терактов в России.
— Уголовное дело о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205. 1) и публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) возбуждено и расследовалось следователями УФСБ России по Хабаровскому краю. Приговором 1-го Восточного окружного военного суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде 12 и 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.
Напомним, хабаровчанин за подготовку теракта и госизмену проведёт 23 года в колонии.