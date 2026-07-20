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В Пермском крае прокуратура контролирует последствия устранения паводка

Аварийно-восстановительные работы проводят в нескольких территориях региона.

Источник: Комсомольская правда

Органы краевой прокуратуры контролируют проведение аварийно-восстановительных работ в нескольких округах Прикамья. Локальные подтопления территорий зафиксировали в Октябрьском, Лысьвенском, Пермском и других муниципалитетах.

На прошлой неделе Пермский край оказался под влиянием мощного циклона с обильными осадками. Из-за резкого подъема уровня воды в реках произошли подтопления домовладений и объектов дорожной инфраструктуры.

«С выездом на места оцениваются последствия подтопления, а также проверяется соблюдение прав пострадавших на получение компенсаций и прочих мер социальной поддержки», — сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края.

В Октябрьском округе местные власти ввели режим ЧС из-за ливней. Из-за паводка под воду уходят дома, на реке Ирень прорвало плотину.