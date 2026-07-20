МЧС: в Свердловской области наблюдается повсеместный спад уровня воды

Затопления остаются в 28 муниципальных образованиях, однако за сутки вода полностью ушла из 15 жилых домов и 57 приусадебных участков в четырех населенных пунктах пяти муниципалитетов. В зоны подтоплений спасатели за сутки доставили жителям 91 продуктовый набор. В пунктах временного размещения находятся 86 человек, включая 27 детей — в Ирбитском МО четыре ПВР, три в Ирбите и один в Камышловском МО. С нарастающим итогом из зон подтопления вывезены 407 человек, включая 97 детей. Остальные пострадавшие граждане разместились у родственников и знакомых. К работам в зоне ЧС привлечены 543 человека и 159 единиц техники.