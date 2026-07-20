Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Подмосковья рассказал о последствиях налета БПЛА на регион

Во время ночного налета беспилотников на столичный регион основной ущерб получили Домодедово, Подольск и Одинцовский городской округ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.

Во время ночного налета беспилотников на столичный регион основной ущерб получили Домодедово, Подольск и Одинцовский городской округ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.

В Домодедово ранения получили два человека. Один из них пострадал при возгорании в частном доме. Второй — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем.

По информации главы региона, в Одинцово повреждены автомобиль и частный дом. В Подольске под удар попали объекты гражданской инфраструктуры, а также частный дом в деревне Малое Толбино. Там пострадавших нет.

Как уточнили в прокуратуре Московской области, при атаке были повреждены многоквартирные, жилые дома и коммерческие объекты. Количество пострадавших уточняется, сообщили там. В прокуратуре работает горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА. Обратиться в ведомство можно по телефону: +7−916−240−31−28.

Как заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, со вчерашнего вечера Москву пытались атаковать более 400 дронов. Большую часть из них сбили вдали от Москвы, на подлете к городу были уничтожены 85 БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше