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Воробьев рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на Подмосковье

Воробьев: из-за атаки БПЛА на Подмосковье ранен человек, повреждены здания.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Основные последствия отраженной атаки дронов ВСУ на Подмосковье зафиксировали в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Ночью силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на Московскую область. Основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе», — написал он на платформе «Макс».

По предварительной информации, в Домодедово один человек пострадал из-за пожара в частном доме. Еще один получил ранения на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с машиной.

Глава региона уточнил, что несколько домов и объекты гражданской инфраструктуры получили повреждения. В Одинцово автомобиль получил урон, а в Подольске произошли возгорания.

Как сообщал утром мэр Москвы Сергей Собянин, с 20:30 вечера воскресенья до 5 утра понедельника, в направлении региона летели более 400 дронов противника. ПВО нейтрализовала большую часть из них на дальних подступах.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

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