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Прогулка у реки обернулась неожиданной находкой для алматинца

Прогулка вдоль русла реки в Алматы обернулась для местного жителя неожиданной находкой — мужчина обнаружил мешок с предметами, похожими на оружие, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Источник: ДП Алматы

«В Турксибском районе Алматы прохожий обнаружил мешок с предметами, похожими на оружие, и незамедлительно сообщил об этом на пульт 102. На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа. Опасная находка была изъята с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — сообщили в ведомстве.

Изъятые предметы направлены на судебно-баллистическую экспертизу.

Отмечается, что полицейским Турксибского района предстоит установить их происхождение, принадлежность, а также проверить возможную связь с ранее совершенными преступлениями.

«Полиция Алматы выражает благодарность бдительному гражданину. Именно своевременное сообщение в полицию позволяет предотвратить возможные угрозы и способствует обеспечению общественной безопасности», — заявили в ведомстве.