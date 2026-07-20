Прогулка у реки обернулась неожиданной находкой для алматинца

«В Турксибском районе Алматы прохожий обнаружил мешок с предметами, похожими на оружие, и незамедлительно сообщил об этом на пульт 102. На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа. Опасная находка была изъята с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — сообщили в ведомстве.
Изъятые предметы направлены на судебно-баллистическую экспертизу.
Отмечается, что полицейским Турксибского района предстоит установить их происхождение, принадлежность, а также проверить возможную связь с ранее совершенными преступлениями.
«Полиция Алматы выражает благодарность бдительному гражданину. Именно своевременное сообщение в полицию позволяет предотвратить возможные угрозы и способствует обеспечению общественной безопасности», — заявили в ведомстве.