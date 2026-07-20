Прогулка у реки обернулась неожиданной находкой для алматинца

«В Турксибском районе Алматы прохожий обнаружил мешок с предметами, похожими на оружие, и незамедлительно сообщил об этом на пульт 102. На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа. Опасная находка была изъята с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — сообщили в ведомстве.