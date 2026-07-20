Два человека пострадали от атаки украинских дронов на Подмосковье

В Домодедове один человек получил травму из-за возгорания дома, а ещё один пострадал на трассе М-4, когда дрон упал рядом с автомобилем. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, на местах продолжают работать сотрудники МЧС, полиции и аварийных служб. Ликвидация последствий атаки и обследование территорий продолжаются.