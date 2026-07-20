Новости Ростовской области 20 июля: БПЛА, бензин, инфляция, перестрелка

В ночь на 20 июля 2026 небо над Ростовской областью вновь защищали от атак БПЛА ВСУ. Тем временем донские автомобилисты уже подсчитывают расходы из-за подорожавшего топлива на фоне растущей в регионе инфляции. А в центре донской столицы правоохранители разыскивают участников перестрелки у элитного ресторана.
О самых важных и резонансных событиях этого утра — в нашей традиционной подборке. Держим руку на пульсе и рассказываем только о главном на «АиФ-Ростов».
Аатака БПЛА ВСУ на Ростовскую область 20 июля 2026: уничтожено 35 украинских дронов.
В ночь на 20 июля силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что всего было уничтожено более 35 БПЛА ВСУ.
Воздушные цели были ликвидированы над Таганрогом, акваторией Таганрогского залива, а также в семи районах региона: Азовском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском, Верхнедонском, Целинском и Чертковском.
По предварительным данным, пострадавших нет. Тем не менее, в Шолоховском районе из-за падения обломков произошло локальное возгорание лесной подстилки. Экстренные службы оперативно ликвидировали пожар, угрозы распространения огня нет.
Топливный рынок Дона: цены на бензин в Ростове 20 июля 2026 года.
На автозаправочных станциях зафиксировано заметное сокращение очередей. На большинстве АЗС в наличии все виды топлива, а количество автомобилей в ожидании заправки вернулось к докризисному уровню.
Несмотря на относительную стабилизацию ситуации, на заправках продолжают дежурить волонтёры и казаки для поддержания порядка. Однако расслабляться автомобилистам рано: цены на горючее продолжают расти. На частных АЗС стоимость литра топлива уже существенно расходится с официальной статистикой и местами доходит до 140−150 рублей.
Действующие в Ростовской области лимиты заправки:
• Бензин: 30 литров на одно легковое ТС.
• Дизельное топливо: 60 литров на легковой автомобиль, до 200 литров для грузовиков, до 300 литров для пассажирского транспорта.
Средние цены на АЗС региона по состоянию на 16 июля 2026 года:
• АИ-92 — 83.1 ₽/л.
• АИ-95 — 92.53 ₽/л.
• АИ-98 — 112.14 ₽/л.
• Дизельное топливо — 91.45 ₽/л.
Рост цен на бензин и еду: годовая инфляция в июне ускорилась почти до 6%
В июне 2026 года цены в Ростовской области выросли на 1,03% по сравнению с маем. Годовая инфляция в регионе ускорилась и достигла отметки в 5,88%. Впрочем, донской показатель пока остается чуть ниже общероссийского (6,02%).
Сильнее всего в начале лета по кошельку ростовчан ударили автомобильное топливо, смартфоны и заграничные туры. Не обошлось и без традиционного сезонного фактора в продуктовых корзинах. Из-за капризов погоды и нехватки запасов на овощехранилищах резко скакнули цены на так называемый «борщевой набор» — картофель, лук, капусту и морковь.
Для стабилизации экономической ситуации регулятор намерен и дальше сохранять жесткую денежно-кредитную политику.
Перестрелка в центре Ростова: возбуждено дело против владельцев травматики.
В центре донской столицы возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» после конфликта с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Подозреваемыми оказались 32-летний житель Ростова и 34-летний гражданин Батайска, которые были задержаны по горячим следам. Следствие установило, что во время потасовки у одного из заведений оба мужчины применили травматические пистолеты. Примечательно, что у обоих стрелявших имелись официальные разрешения на ношение оружия.
Для раскрытия преступления оперативники уже опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего конфликта.
Жара до +34°: синоптики озвучили прогноз погоды на 20 июля для Дона.
Жаркая и преимущественно солнечная погода без осадков ожидает сегодня жителей Ростовской области.
По данным донских метеорологов, днем воздух в регионе прогреется до +32…+34°С. Ночью температура опустится до +19…+21°С. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 2−6 м/с.
Синоптики рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать питьевой режим и по возможности избегать длительного пребывания на открытом солнце в пиковые часы.