Новости Ростовской области 20 июля: БПЛА, бензин, инфляция, перестрелка

Подозреваемыми оказались 32-летний житель Ростова и 34-летний гражданин Батайска, которые были задержаны по горячим следам. Следствие установило, что во время потасовки у одного из заведений оба мужчины применили травматические пистолеты. Примечательно, что у обоих стрелявших имелись официальные разрешения на ношение оружия.