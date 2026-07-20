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Онлайн-казино на 7,5 млрд тенге управляли из Грузии

Астана. 20 июля. КазТАГ — Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность крупного онлайн-казино Nomad Poker с оборотом свыше Т7,5 млрд, сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено использование более 60 дроп-счетов для обслуживания деятельности онлайн-казино. Сумма поступлений от игроков превысила Т7,5 млрд», — говорится в сообщении в понедельник.

По данным АФМ, деятельность онлайн-казино Nomad Poker, созданного на базе мобильной платформы Club GG Poker, координировалась гражданами Казахстана, находившимися на территории Грузии.

Как отмечается, такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности банковские счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан.

Сообщается, что онлайн-казино работало круглосуточно и предоставляло возможность участвовать в азартных играх в формате онлайн-покера с внесением денежных ставок и выводом выигрышей. Для привлечения новых участников организаторы использовали социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты.

По информации ведомства, в деятельность онлайн-казино были вовлечены свыше 20 тыс. пользователей.

Кроме того, следствием установлено, что организаторы обеспечивали организованный въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых за вознаграждение до $400 оформлялись банковские карты и мобильный банкинг.

С санкции суда наложен арест на квартиру в Алматы, три автомобиля и денежные средства в сумме Т158 млн, размещенные на банковских счетах дропперов.

Расследование продолжается.