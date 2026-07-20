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Два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Московскую область

Два человека получили ранения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Московскую область. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Два человека получили ранения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Московскую область. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Основные последствия от удара украинской армии зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. При падении дронов повреждены несколько частных домов, отдельные объекты гражданской инфраструктуры, возникли возгорания.

— В Одинцово повреждены автомобиль и частное домовладение. В Подольске в результате падения беспилотников произошли возгорания, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный дом в деревне Малое Толбино, — уточнил губернатор в Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, один человек пострадал при возгорании частного дома в Домодедове, еще один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с машиной.

До этого двое сотрудников распределительного центра Wildberries в Котовске Тамбовской области — Павел Жмылев и Андрей Николаев — спасли десятки людей при атаке дронов Вооруженных сил Украины на объект.

Кроме того, 18 июля глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что удар беспилотников по складу Wildberries в Котовске стал самым масштабным и бесчеловечным для региона.

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