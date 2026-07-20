В Красноярском крае затонул в озере автомобиль с женщиной-водителем

Это не первый случай в регионе за последнее время, когда люди оказываются под водой вместе с транспортом. Многие подобные происшествия связаны с нарушением водителями правил безопасности. Ранее на реке Большая Хета на полуострове Таймыре перевернулась и затонула моторная лодка, на борту которой находились мужчина и женщина. Они также погибли. Причины того происшествия тоже еще предстоит установить специалистам.