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В Красноярском крае затонул в озере автомобиль с женщиной-водителем

Машина с женщиной скатилась в озеро в Красноярском крае и скрылась под водой.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 20 июля в деревне Песчанка Красноярского края легковая машина по неизвестной пока причине съехала в озеро и затонула.

В КГКУ «Спасатель» рассказали, что в автомобиле находилась женщина. Уже известно, что она погибла. На месте происшествия работают полицейские, а также водолазы Красноярского поисково-спасательного отряда. Их вызвали, чтобы поднять тело. Других подробностей этой трагедии пока нет.

Это не первый случай в регионе за последнее время, когда люди оказываются под водой вместе с транспортом. Многие подобные происшествия связаны с нарушением водителями правил безопасности. Ранее на реке Большая Хета на полуострове Таймыре перевернулась и затонула моторная лодка, на борту которой находились мужчина и женщина. Они также погибли. Причины того происшествия тоже еще предстоит установить специалистам.