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Более 35 БПЛА сбиты за ночь в Ростовской области

Ночью Ростовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников: более 35 дронов были уничтожены на подлёте к Таганрогу и в семи районах области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Основные объекты атак включали Таганрог, Таганрогский залив, а также Азовский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Миллеровский, Верхнедонской, Целинский и Чертковский районы.

Губернатор уточнил, что из-за падения обломков дронов в Шоловском районе возникло возгорание лесной подстилки, которое удалось полностью ликвидировать. К счастью, пострадавших нет, однако опасность от беспилотников по-прежнему сохраняется.

Слюсарь подчеркнул, что экстренные службы продолжают мониторинг и оценку ситуации, а жители должны сохранять осторожность при обнаружении обломков. Весь регион находится под повышенным вниманием ПВО и аварийных служб, чтобы минимизировать последствия возможных атак.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО Подмосковья успешно отражают атаки БПЛА, при этом падение дронов привело к повреждению домов и объектов инфраструктуры. В Одинцово пострадали дом и автомобиль, а в Подольске — несколько жилых зданий и объектов гражданской инфраструктуры. Один человек получил травмы в Домодедове, ещё один — на трассе М-4; экстренные службы оказывают помощь и ликвидируют последствия атак.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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