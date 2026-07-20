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35 БПЛА сбиты над Доном: губернатор Слюсарь сообщил итоги ночной атаки

Единственным последствием атаки стало локальное возгорание лесной подстилки в Шолоховском районе.

В ночь на 20 июля силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в общей сложности было уничтожено более 35 украинских дронов.

Воздушные цели ликвидированы над Таганрогом, акваторией Таганрогского залива, а также в семи муниципалитетах: Азовском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском, Верхнедонском, Целинском и Чертковском районах.

На земле обошлось без пострадавших. Единственным последствием атаки стало локальное возгорание лесной подстилки в Шолоховском районе, произошедшее из-за падения обломков. Экстренные службы оперативно ликвидировали огонь, угрозы распространения нет.

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