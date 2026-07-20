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Объекты инфраструктуры повреждены в Подмосковье в результате атаки БПЛА

В результате ночной атаки украинских беспилотников в Московской области повреждены многоквартирные и жилые дома, а также коммерческие объекты. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе.

Кроме того, в результате атаки травмы получили два человека. Один из них пострадал в Домодедове, ещё один — на трассе М-4.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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