В Ростовской области за ночь отразили более 35 БПЛА ВСУ. Об этом сообщает губернатор Ростовской области в своих соц-сетях. Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку на регион. Всего в небе сбито более 35 беспилотных летательных аппаратов. Дроны уничтожены над Таганрогом, в акватории Таганрогского залива, а также в 7 районах области: Азовском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском, Верхнедонском, Целинском и Чертковском. К сожалению, атака не обошлась без последствий на земле. В Шолоховском районе из-за падения обломков загорелась лесная подстилка. Пострадавших нет, возгорание оперативно ликвидировали. В настоящее время угроза атак с воздуха в Ростовской области сохраняется. Жителям настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность, не находиться на открытых участках улиц и держаться подальше от окон.