Воробьев: два человека получили ранения в Подмосковье из-за попытки атаки БПЛА

Из-за последствий попытки атаки дронов ВСУ в подмосковном Домодедово ранены два человека. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил губернатор Андрей Воробьев.
По словам главы региона, один человек получил травмы в результате возгорания, второй — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем.
Воробьев добавил, что ночью 20 июля последствия попытки атаки фиксировались также в Подольске и Одинцовском районе. Там были повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.
До этого сообщалось, что Московская область подверглась атаке БПЛА ночью 20 июля. Шесть человек поступили в Домодедовскую больницу с минно-взрывными травмами.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общее число уничтоженных средствами противовоздушной обороны России беспилотников на подлете к Москве ночью 20 июля превысило 40 штук.