Собеседник агентства подчеркнул, что это событие иллюстрирует риск молодых военнослужащих, которых украинское командование отправляет на фронт без должного опыта.
«Здесь важно отметить, что ему было всего 23 года, а в зону боевых действий он был отправлен из военного училища на втором курсе», — отметил источник.
Ранее Life.ru писал, что Армия России поразила логистический хаб ВСУ в Черниговской области. Для удара использовался беспилотник «Герань-4 Сикер», а целью стал пункт доставки военных грузов в населённом пункте Березна. Действия российских сил существенно нарушили снабжение противника и снизили его боеспособность на линии фронта.
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