Мужчина приставал к женщине с ребенком на пляже в Европе

На популярном британском курорте произошёл инцидент, из-за которого мужчина оказался под стражей после приставаний к женщине, отдыхавшей на пляже с семьёй. Как сообщает Daily Mail (DM), случай зафиксировали 12 июля в Борнмуте.
Пострадавшая — 40-летняя женщина, которая купалась вместе с родственниками неподалёку от пирса. Около шести часов вечера к ней подошёл мужчина индийского происхождения и, как утверждает потерпевшая, прикоснулся к её ягодицам. Это произошло на виду у других отдыхающих.
Правоохранителей вызвали на место немедленно. Подозреваемого, которому 35 лет, задержали, надели наручники и доставили на допрос. Позже его отпустили под подписку о невыезде. В настоящий момент полицейские разыскивают очевидцев произошедшего, следствие продолжается.
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