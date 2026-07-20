Мужчина приставал к женщине с ребенком на пляже в Европе

Пострадавшая — 40-летняя женщина, которая купалась вместе с родственниками неподалёку от пирса. Около шести часов вечера к ней подошёл мужчина индийского происхождения и, как утверждает потерпевшая, прикоснулся к её ягодицам. Это произошло на виду у других отдыхающих.