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Пять человек спасли из пожара в Доходном доме Заславского в центре Петербурга

Огонь охватил около четырех квадратных метров обстановки на первом этаже здания.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 19 июля в Петербурге произошел пожар в коммерческом помещении пятиэтажного жилого дома на улице Марата. Спасателям сообщили о возгорании в 21:13. Огонь охватил около четырех квадратных метров обстановки на первом этаже здания, длиной 45 метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

— Прибывшие на место спасатели быстро справились с огнем. Уже через 20 минут, к 21:33, возгорание было полностью ликвидировано. Из опасной зоны вывели пять человек. Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В тушении пожара участвовали три единицы техники и 15 сотрудников МЧС. Причины возгорания выясняются.

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