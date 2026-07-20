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Рабочих эвакуировали со склада Wildberries в подольском Коледино при атаке БПЛА

Логистический комплекс Wildberries в Коледино в Подмосковье эвакуировали из-за атаки БПЛА, сообщила пресс-служба RWB. Сколько длилась эвакуация, не уточняется. Сейчас работники вернулись на места, а комплекс работает в штатном режиме, уточнили в компании.

Логистический комплекс Wildberries в Коледино в Подмосковье эвакуировали из-за атаки БПЛА, сообщила пресс-служба RWB. Сколько длилась эвакуация, не уточняется. Сейчас работники вернулись на места, а комплекс работает в штатном режиме, уточнили в компании.

Сегодня ночью московский регион подвергся массированной атаке беспилотников. Пострадали несколько человек, сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ночью 18 июля дроны ударили по складу Wildberries в Электростали. Погиб один человек, более 50 пострадали. В больницах находятся 40 раненых. Тогда же под удар попал склад в Котовске Тамбовской области. Там погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Товар—деньги—пожар».

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