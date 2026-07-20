Рабочих эвакуировали со склада Wildberries в подольском Коледино при атаке БПЛА

Ночью 18 июля дроны ударили по складу Wildberries в Электростали. Погиб один человек, более 50 пострадали. В больницах находятся 40 раненых. Тогда же под удар попал склад в Котовске Тамбовской области. Там погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения.