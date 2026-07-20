В Прикамье в ДТП с питбайком погибла 14-летняя девочка

Авария произошла вечером 19 июля на 1-м километре дороги «Ваньки-Степаново». 15-летняя девушка выезжала на мотоцикле «БСЕ» с поля на главную дорогу и не пропустила автомобиль «Ссан Енг Актион», за рулём которого была женщина 1981 года рождения. Произошло столкновение.