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В Прикамье в ДТП с питбайком погибла 14-летняя девочка

Другую девочку-водителя мотоцикла госпитализировали.

14-летняя пассажирка питбайка погибла в ДТП с внедорожником, сообщили в Госавтоинспекции Пермского края.

Авария произошла вечером 19 июля на 1-м километре дороги «Ваньки-Степаново». 15-летняя девушка выезжала на мотоцикле «БСЕ» с поля на главную дорогу и не пропустила автомобиль «Ссан Енг Актион», за рулём которого была женщина 1981 года рождения. Произошло столкновение.

14-летняя пассажирка питбайка погибла на месте. Сама водитель получила серьёзные травмы и была доставлена в больницу. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

«Кроссовые мотоциклы и питбайки являются источником повышенной опасности. Это недетские игрушки и те родители, которые передают им такую технику, подвергают их жизнь опасности!» — предупредили в МВД.

Напомним, водителя большегруза осудят за ДТП с велосипедистом-пенсионером.