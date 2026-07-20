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В Токио вспыхнул сильный пожар на военной базе Асака

Сильный пожар охватил территорию базы армии Японии Асака, расположенной к северу от Токио. На кадрах национального телевидения виден густой чёрный дым, поднимающийся над базой, что вызвало тревогу среди местных жителей.

Источник: Life.ru

Пожар на военной базе Асака тушат пожарные расчёты. Видео © YouTube / ANNnewsCH.

По информации телеканалов, очаг возгорания находится на мусорной свалке внутри военной территории. На место выехали пожарные расчёты, продолжается локализация огня. Данных о пострадавших пока не поступало.

Специалисты внимательно мониторят ситуацию, чтобы предотвратить распространение пожара на административные и жилые объекты базы. Жителям района рекомендуют избегать близости к очагу дыма до полной ликвидации возгорания.

Ранее Life.ru писал, что в Японии загорелся храм Дайходзи в Такаоке. Огонь охватил несколько построек комплекса, пожарные расчёты быстро прибыли на место.

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