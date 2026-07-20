В Москве репетитор попытался ограбить квартиру ученика

«Полицейские Тверского района поймали с поличным “репетитора-медвежатника”, — говорится в сообщении.
Как пояснили в главке, 23-летний репетитор из Красноярска полгода выстраивал доверительные отношения с семьей, занимаясь с их сыном в квартире на Петровском бульваре. За время занятий злоумышленник изучил планировку квартиры и узнал, что семья часто оставляет двери незапертыми, а ключи от сейфа лежат на виду.
«Развязка наступила рано утром. Подростка разбудил шум, а отец, приехавший по звонку сына, застал “учителя” прямо у сейфа с конвертом в руках. Попытка оправдаться и сделать вид, что он “просто зашел”, не помогла — все зафиксировала камера видеонаблюдения. Украденные 1040 евро вернули владельцам. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ», — говорится в сообщении.
В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невыезде, ему грозит до шести лет колонии. Полиция проверяет, не является ли этот репетитор серийным вором.