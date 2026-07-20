В Москве репетитор попытался ограбить квартиру ученика

Как пояснили в главке, 23-летний репетитор из Красноярска полгода выстраивал доверительные отношения с семьей, занимаясь с их сыном в квартире на Петровском бульваре. За время занятий злоумышленник изучил планировку квартиры и узнал, что семья часто оставляет двери незапертыми, а ключи от сейфа лежат на виду.