Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 381 дрон ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 381 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 20 июля, сообщили в Минобороны РФ.

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 381 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 20 июля, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями.

Кроме того, атаке подверглись Московский регион, Краснодарский край и Республика Крым. Вражеские беспилотники также были замечены над акваториями Азовского и Черного морей, передает пресс-служба.

В этот же день стало известно, что два человека получили ранения в результате атаки БПЛА ВСУ на Московскую область. Основные последствия от удара украинской армии зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше