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14 человек едва не погибли в Ладожском озере

Сильным ветром их лодки вынесло в акваторию.

В Ленобласти 14 человек чуть не погибли во время катания по реке Тихая под Приозерском. Об этом сообщает МЧС.

Среди них пятеро детей. Из-за сильного ветра лодки с людьми вынесло в акваторию Ладожского озера. На место прибыли сотрудники местного спасательного отряда и волонтёры. 12 человек они спасли оперативно. Из них семеро находились на острове Селькамарьянсаари и ожидали эвакуации.

Ещё двоих взрослых искали уже ночью. В МЧС напоминают о том, что при усилении ветра нельзя выходить в акватории водоёмов.

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