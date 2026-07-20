14 человек едва не погибли в Ладожском озере

В Ленобласти 14 человек чуть не погибли во время катания по реке Тихая под Приозерском. Об этом сообщает МЧС.
Среди них пятеро детей. Из-за сильного ветра лодки с людьми вынесло в акваторию Ладожского озера. На место прибыли сотрудники местного спасательного отряда и волонтёры. 12 человек они спасли оперативно. Из них семеро находились на острове Селькамарьянсаари и ожидали эвакуации.
Ещё двоих взрослых искали уже ночью. В МЧС напоминают о том, что при усилении ветра нельзя выходить в акватории водоёмов.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше