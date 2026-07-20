Свыше 400 БПЛА летели на Подмосковье. Массовая атака на регион

Попытка атаки на Москву, предпринятая вражескими беспилотниками в ночь на 20 июля, стала одной из крупнейших за несколько лет, следует из подсчетов ТАСС.
По данным мэра Сергея Собянина, более 400 БПЛА летели в направлении Московского региона, начиная с вечера 19 июля до утра нынешних суток. На подлете к столице уничтожено 85 беспилотников.
Пострадали два человека, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Реакция МИД РФ
Киев направил армаду из 400 дронов на Москву, но российские системы ПВО «разобрали» ее. Россия даст «отдельный» ответ на эту атаку, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.
Масштаб
Свыше 400 вражеских БПЛА летели на Подмосковье с 20:30 19 июля до 05:00 20 июля, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.
85 БПЛА уничтожено на подлете к столице.
Основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе.
Последствия
Пострадали два человека: один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем.
В результате падения беспилотников в Подмосковье повреждены несколько частных домов, возникли возгорания, а также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры.
Многоквартирные жилые дома и коммерческие объекты также пострадали из-за атаки БПЛА, сообщает областная прокуратура.
Работает горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА: +7−916−240−31−28.
Логистический центр Wildberries в Коледино, который находится в Подольске, продолжает работу в штатном режиме, отметили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).
Ранее эвакуированные в целях обеспечения безопасности на данном складском комплексе люди уже вернулись на места.
На местах «работают сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи и аварийных служб», продолжается ликвидация последствий атаки и обследование территорий.