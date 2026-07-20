Муж и жена в Самаре насмерть отравились паленым алкоголем

Житель Самары организовал нелегальное производство алкоголя, который оказался опасным для жизни и здоровья. Муж и жена которые купили у него алкоголь, погибли от отравления метанолом. Мужчину осудили за производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и приговорили к тюремному заключению.