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Муж и жена в Самаре насмерть отравились паленым алкоголем

В Самаре мужчину осудили за подпольное производство алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

Житель Самары организовал нелегальное производство алкоголя, который оказался опасным для жизни и здоровья. Муж и жена которые купили у него алкоголь, погибли от отравления метанолом. Мужчину осудили за производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и приговорили к тюремному заключению.

«Суд обязал его выплатить компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей сыну погибших», — прокомментировала пресс-служба ФССП Самарской области.

Приставы наложили арест на недвижимость и машину должника. После этого он выполнил решение суда и выплатил сыну погибших моральную компенсацию.