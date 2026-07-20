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Жительницу Усолья-Сибирского осудят за то, что дала мотоцикл 14-летнему сыну

Подросток без прав попал в ДТП и получил тяжёлые травмы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усолье-Сибирском прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы.

— 24 апреля 2025 года женщина приобрела мотоцикл Рейсер РС100Н и передала его своему 14-летнему сыну, зная, что у него нет прав и навыков управления. 11 мая 2026 года подросток на этом мотоцикле столкнулся с автомобилем «Фотон» на улице Трактовой в деревне Култук Усольского района, — сообщает прокуратура Иркутской области.

В результате аварии мальчик получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Прокуратура напоминает: не допускайте свободного доступа детей к управлению мототранспортом.