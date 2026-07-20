Жительницу Усолья-Сибирского осудят за то, что дала мотоцикл 14-летнему сыну

— 24 апреля 2025 года женщина приобрела мотоцикл Рейсер РС100Н и передала его своему 14-летнему сыну, зная, что у него нет прав и навыков управления. 11 мая 2026 года подросток на этом мотоцикле столкнулся с автомобилем «Фотон» на улице Трактовой в деревне Култук Усольского района, — сообщает прокуратура Иркутской области.