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Смертельное ДТП произошло на трассе в Павлодарской области

Полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП на автодороге Павлодар — Кенжеколь, в результате которого погиб пешеход, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

«По предварительным данным установлено, что водитель автомашины “ВАЗ” совершил наезд на пешехода. Автомашина помещена на специальную стоянку. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования», — сообщается на официальной странице ведомства в соцсетях.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

В ДП Павлордарской области напомнили, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать ПДД, скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, контролировать техническое состояние транспортного средства.