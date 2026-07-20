Смертельное ДТП произошло на трассе в Павлодарской области

«По предварительным данным установлено, что водитель автомашины “ВАЗ” совершил наезд на пешехода. Автомашина помещена на специальную стоянку. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования», — сообщается на официальной странице ведомства в соцсетях.
Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.
В ДП Павлордарской области напомнили, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать ПДД, скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, контролировать техническое состояние транспортного средства.