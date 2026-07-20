ПВО ночью отразила массированную атаку ВСУ на 18 регионов России — сбит 381 дрон

Ранее Life.ru писал, что ночью шесть пострадавших с минно-взрывной травмой были доставлены в Домодедовскую больницу. Трое раненых — иностранные граждане. Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о масштабной атаке беспилотников ВСУ на Московский регион. За 8,5 часов ПВО сбила более 400 БПЛА, большая часть из которых была сбита на дальних подступах.