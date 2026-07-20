ПВО ночью отразила массированную атаку ВСУ на 18 регионов России — сбит 381 дрон

Атака велась над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее Life.ru писал, что ночью шесть пострадавших с минно-взрывной травмой были доставлены в Домодедовскую больницу. Трое раненых — иностранные граждане. Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о масштабной атаке беспилотников ВСУ на Московский регион. За 8,5 часов ПВО сбила более 400 БПЛА, большая часть из которых была сбита на дальних подступах.
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