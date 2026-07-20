За ночь над Россией сбили 385 беспилотников

В Московской области зафиксированы повреждения в Домодедово, Подольске и Одинцово. Губернатор Андрей Воробьев сообщил о двух пострадавших. Домодедовская больница, в свою очередь, передавала, что к медикам поступили шесть человек с минно-взрывными травмами. В Wildberries, в свою очередь, опровергли пожар на складе в Коледино под Подольском — в компании сообщили, что сотрудников эвакуировали из-за атаки БПЛА, но объект продолжает работу.