Тело таинственно пропавшей модели нашли в водохранилище

24-летняя Джессика Ярикре была замечена в последний раз вечером 13 июля возле своего дома во Вроцлаве. Родные не могли до нее дозвониться, поэтому обратились в правоохранительные органы. Позднее мобильный телефон и документы пропавшей были найдены в ее квартире.