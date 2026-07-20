Тело таинственно пропавшей модели нашли в водохранилище

В Польше обнаружили тело модели, которая таинственно пропала 13 июля. Об этом стало известно Need To Know.
24-летняя Джессика Ярикре была замечена в последний раз вечером 13 июля возле своего дома во Вроцлаве. Родные не могли до нее дозвониться, поэтому обратились в правоохранительные органы. Позднее мобильный телефон и документы пропавшей были найдены в ее квартире.
Около двух часов ночи 15 июля спасатели извлекли из воды тело Ярикре. Что стало причиной гибели девушки, пока неизвестно.
За несколько дней до происшествия модель участвовала в показе на Неделе высокой моды, который проходил во Вроцлаве. Кроме того, Ярикре успешно совмещала модельную деятельность с музыкальной, участвовала в нескольких проектах.