МЧС: Выжившего отца и его погибшего сына эвакуировали с Эльбруса

Спасатели эвакуировали с Эльбруса пострадавшего альпиниста и тело его 11-летнего сына. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщили в пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.
По данным источника, их доставили в поселок Терскол, где передали врачам и следственно-оперативной группе правоохранительных органов. В поисково-спасательных работах участвовали 12 человек.
— МЧС России напоминает! Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей! Рекомендуем быть предельно внимательными на туристических маршрутах, — говорится в сообщении.
19 июля отец и сын сорвались с горы на Эльбрусе. По данным СМИ, во время спуска по восточному маршруту, который считается наиболее сложным, у россиян оборвался трос. Мальчик погиб, а его отец получил тяжелые травмы, в том числе переломы ребер. Мужчина проигнорировал предупреждения других альпинистов, спускавшихся с горы.