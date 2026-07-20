МЧС: Выжившего отца и его погибшего сына эвакуировали с Эльбруса

19 июля отец и сын сорвались с горы на Эльбрусе. По данным СМИ, во время спуска по восточному маршруту, который считается наиболее сложным, у россиян оборвался трос. Мальчик погиб, а его отец получил тяжелые травмы, в том числе переломы ребер. Мужчина проигнорировал предупреждения других альпинистов, спускавшихся с горы.