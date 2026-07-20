Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: Выжившего отца и его погибшего сына эвакуировали с Эльбруса

Спасатели эвакуировали с Эльбруса пострадавшего альпиниста и тело его 11-летнего сына. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщили в пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

Спасатели эвакуировали с Эльбруса пострадавшего альпиниста и тело его 11-летнего сына. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщили в пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

По данным источника, их доставили в поселок Терскол, где передали врачам и следственно-оперативной группе правоохранительных органов. В поисково-спасательных работах участвовали 12 человек.

— МЧС России напоминает! Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей! Рекомендуем быть предельно внимательными на туристических маршрутах, — говорится в сообщении.

19 июля отец и сын сорвались с горы на Эльбрусе. По данным СМИ, во время спуска по восточному маршруту, который считается наиболее сложным, у россиян оборвался трос. Мальчик погиб, а его отец получил тяжелые травмы, в том числе переломы ребер. Мужчина проигнорировал предупреждения других альпинистов, спускавшихся с горы.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше